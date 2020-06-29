В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Орджоникидзевский районный суд в Перми приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Признан виновным в преступлении, предусмотренном пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»), и приговорен к 9 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима, к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, мужчину лишили права заниматься преподавательской деятельностью в течение 10 лет.

В пресс-службе добавили, что заседание проходило в закрытом режиме, так как в процессе принимали участие школьники.

Ранее, по информации агентства, на сайте Change.org появилась петиция в поддержку учителя. Ее авторы предполагают, что в основу обвинения легли слова одной из учениц, которые ничем не были подтверждены. Документ подписали более 800 человек.

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