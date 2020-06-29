В «Мосгазе» исключили версию со взрывом газового оборудования в жилом доме Москвы

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В АО «Мосгаз» сообщили, что причиной взрыва и последовавшего за ним пожара в доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы не могло быть газовое оборудование.

Взрыв произошел в жилом доме на улице Проходчиков в Москве днем 29 июня. По словам свидетелей, они слышали взрыв. После этого в доме начался сильный пожар.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия, специалисты осмотрели место происшествия и выяснили, что газовое оборудование не было повреждено. Кроме того, состояние этого оборудования говорило о том, что оно не могло послужить причиной взрыва.

«Газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены, имеются следы термического воздействия», — добавили в «Мосгазе».

Таким образом, предприятие настаивает, что бытовой газ не мог быть причиной инцидента. «Причина пожара устанавливается комиссией», — заключили в «Мосгазе».

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