Суд не стал заключать в СИЗО экс-чиновника Россельхознадзора по делу о педофилии

Пресненский суд Москвы принял решение отправить под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова по делу о педофилии. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Кирилл Бельский.

По его словам, следствие выступало за арест бывшего чиновника, однако суд «избрал домашний арест».

Информация о возможном преступлении появилась 23 апреля. Натаров подозревается в развращении несовершеннолетней. Предполагается, что развратные действия начались, когда девочке было 13 лет, и продолжались три года. Сообщалось, что чиновник психологически запугивал жертву.

В настоящее время он уволен из ведомства.

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