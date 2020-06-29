Во Владимире загорелось здание драмтеатра

В здании драматического театра во Владимире произошел крупный пожар, спасатели наращивают группировку сил для его ликвидации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В 16:08 в Главное управление МЧС поступило сообщение о загорании в задней части здания областного драмтеатра по адресу: ул. Дворянская, 4. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона», — заявили в пресс-службе.

В настоящий момент в ликвидации пожара задействованы 13 единиц техники. Данные о пострадавших не поступали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве сгорели четыре квартиры после взрыва газа