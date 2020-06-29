В городском театре Хельсинки произошел взрыв

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В городском театре Хельсинки произошел взрыв, сообщается в Twitter департамента городской полиции.

Один человек получил ранения.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Подробностей в настоящее время не приводится.