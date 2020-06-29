Посольство Шри-Ланки в России передало чай борющимся с COVID-19 врачам

Посол Мигахаланде Дураге Ламаванса заявил, что посольство Шри-Ланки в России передало большое количество чая борющимся с коронавирусом врачам. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил самоотверженность российских врачей и пояснил, что таким образом Шри-Ланка выражает свою благодарность медработникам.

Отмечается, что чай был направлен в пять больниц, где лечат пациентов с COVID-19.

Посол также добавил, что побывал в московской больнице в Коммунарке.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. В мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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