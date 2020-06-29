В России зафиксировали 6 719 новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в России составило 6 719, сообщает оперштаб.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 641 156 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 403 430 человек, число летальных случаев возросло до 9 166.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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