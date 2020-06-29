Семь человек погибли при нападении на Пакистанскую биржу

При нападении террористов на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи погибли семь человек, сообщает Al Jazeera.

В числе погибших четверо напавших на здание с оружием и гранатами.

Как сообщается, террористы открыли стрельбу из автоматов, войдя в здание биржи утром после открытия торгов.

Среди погибших также полицейский и два мирных жителя. Семеро человек получили ранения.

29 июня неизвестные напали на здание фондовой биржи в пакистанском городе Карачи.