Семь человек погибли при нападении на Пакистанскую биржу
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При нападении террористов на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи погибли семь человек, сообщает Al Jazeera.
В числе погибших четверо напавших на здание с оружием и гранатами.
Как сообщается, террористы открыли стрельбу из автоматов, войдя в здание биржи утром после открытия торгов.
Среди погибших также полицейский и два мирных жителя. Семеро человек получили ранения.
29 июня неизвестные напали на здание фондовой биржи в пакистанском городе Карачи.