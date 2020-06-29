Террористы напали на здание фондовой биржи в Пакистане
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Неизвестные напали на здание фондовой биржи в пакистанском городе Карачи, из-за чего погибли два человека, сообщает телеканал »Гео-ти-ви».
Нападавшие были вооружены огнестрельнгым оружием и гранатами, сообщают местные СМИ.
Также были ранены три человека, среди которых полицейских и охранник. Они были доставлены в ближайшую больницу. Находившихся внутри людей эвакуируют через запасной выход.
Отмечается, что нападение совершили четыре человека. Три из них ликвидированы, один находится в здании.
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