Террористы напали на здание фондовой биржи в Пакистане

Неизвестные напали на здание фондовой биржи в пакистанском городе Карачи, из-за чего погибли два человека, сообщает телеканал »Гео-ти-ви».

Нападавшие были вооружены огнестрельнгым оружием и гранатами, сообщают местные СМИ.

Также были ранены три человека, среди которых полицейских и охранник. Они были доставлены в ближайшую больницу. Находившихся внутри людей эвакуируют через запасной выход.

Отмечается, что нападение совершили четыре человека. Три из них ликвидированы, один находится в здании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Глазго произошло новое нападение