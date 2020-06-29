Защита Шамсутдинова планирует просить о суде присяжных

Защита срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, планирует просить о суде присяжных, передает РИА «Новости».

По словам его адвоката Равиля Тугушева, это будет более объективно.

«На сегодняшний день мы рассматриваем такой исход дела, потому что считаем, что это будет более объективно», — сказал адвокат.

Он отметил, что защита пока не начала ознакомление с делом, так как оба адвоката Шамсутдинова находятся за пределами Читы.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.

— СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

— Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову