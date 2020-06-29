СМИ: Вьетнам отстранил от полетов 27 пакистанских пилотов

Вьетнам временно отстранил от работы 27 пакистанских пилотов, чтобы проверить их документы об окончании летных училищ после скандала с фальшивыми дипломами летчиков в Пакистане, пишет портал VNExpress.

По словам главы Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханга, если проверка не выявит нарушений, летчики вернутся к работе.

Также сообщается, что Вьетнам проверяет дипломы всех пилотов, обучавшихся в Пакистане.

Ранее в Пакистане выяснилось, что 262 летчика не оканчивали училища и имели фальшивые дипломы, полученные через коррупционные схемы.

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