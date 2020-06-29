Число выявленных случаев заражения COVID-19 на судне в Пусане возросло

Число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 в порту Пусан Южной Кореи возросло. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор компании-судовладельца «Рефтрансфлот» Екатерина Морозова рассказала, что положительный результат анализов на коронавирус получили еще два члена экипажа российского судна Ice Stream. Их госпитализировали.

По ее словам, еще трое оставшихся моряков были отправлены на карантин в гостиницу.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

НВООСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане