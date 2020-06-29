Стартап может стать альтернативой дипломной работе в вузах России

В российских вузах стартап могут приравнять к дипломной работе на аттестационной комиссии. Об этом сообщают «Известия».

Такая альтернатива может начать действовать для выпускников 40 вузов с 2021 года. При этом стартап должен будет соответствовать той специальности, которую оканчивает студент.

Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, данная программа направлена на поддержку бизнеса, а также улучшение технологии предпринимательства.

По данным СМИ, программа выбора между стартапом и дипломной работой уже была протестирована в Томском политехническом университете и Дальневосточном федеральном университете.

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