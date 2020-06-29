В Москве в понедельник ожидается до +22°С

В Москве в понедельник, 29 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +20°С — +22°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +8°С — +10°С.

Атмосферное давление будет находиться на отметке в 745 мм ртутного столба.

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