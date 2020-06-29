Эксперт предупредила о риске роста числа диабетиков после пандемии

Завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Татьяна Демидова заявила о риске роста числа пациентов с диабетом после пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Она отметила, что на данный момент в России в статусе преддиабетиков находятся около 20% граждан. По ее мнению, коронавирусная инфекция, которая влияет на работу печени и поджелудочной железы, может привести к большому приросту числа диабетиков.

Эксперт добавила, что у трети госпитализированных с COVID-19 пациентов наблюдается повышение глюкозы и уровня ферментов в крови.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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