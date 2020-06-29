Массовые мероприятия разрешили на Сахалине

Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий указ был подписан губернатором Сахалина Валерием Лимаренко.

Так, в регионе были разрешены массовые зрелищные, публичные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях.

При этом важным условием является соблюдение организаторами требований по профилактике заражения новым типом коронавируса COVID-19.

Кроме того, важным является и наличие средств индивидуальной защиты у участников мероприятия.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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