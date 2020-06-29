Россиянам напомнили о начале сокращенной рабочей недели

В Роструде предупредили россиян о начале сокращенной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что среда, 1 июля, является основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который был объявлен выходным.

Роструд уточняет, что работающие в этот день получат зарплату по удвоенной ставке.

Сокращенная рабочая неделя продлится в стране с 29 июня по 5 июля.

Голосование по Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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