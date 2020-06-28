В Бразилии 12 человек получили пулевые ранения на вечеринке

В Рио-де-Жанейро на вечеринке началась стрельба, из-за чего пострадали около 20 человек, сообщает Globo.

«Вечеринка… закончилась выстрелами утром 28 июня. По данным полиции, по меньшей мере погибли пятеро, всего выстрелы были произведены в 12 человек», — пишет издание.

Отмечается, что среди погибших есть десятилетний ребенок.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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