В Бразилии 12 человек получили пулевые ранения на вечеринке
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В Рио-де-Жанейро на вечеринке началась стрельба, из-за чего пострадали около 20 человек, сообщает Globo.
«Вечеринка… закончилась выстрелами утром 28 июня. По данным полиции, по меньшей мере погибли пятеро, всего выстрелы были произведены в 12 человек», — пишет издание.
Отмечается, что среди погибших есть десятилетний ребенок.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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