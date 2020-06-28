Грузия разрешила иностранцам остаться внутри страны до конца июля

Грузия разрешила остаться внутри страны до конца июля иностранцам, которые не смогли вернуться домой из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

«Иностранцы или лица без гражданства, которые к 14 марта 2020 года легально находились на территории Грузии и не смогли покинуть страну до законного истечения срока, вправе находиться на грузинской территории до 31 июля 2020 года», — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что постановление распространяется на тех, чья страна входит в зону высокого риска или закрыла границы, лиц, находящихся на карантине, самоизоляции или в больнице, а также иностранцев, застрявших в Грузии из-за отмены рейсов.

В Грузии коронавирусом заразились 924, погибли 15, выздоровели 785 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.