Глава церкви Англии напомнил, что Христос «не был белым»
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Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби напомнил, что цвет кожи Иисуса Христа не был белым. Об этом глава церкви Англии написал на своей странице в Twitter.
«Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили», – заявил Уэлби.
Данная публикация была сделала на фоне массовых протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США.
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