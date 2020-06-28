Глава церкви Англии напомнил, что Христос «не был белым»

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби напомнил, что цвет кожи Иисуса Христа не был белым. Об этом глава церкви Англии написал на своей странице в Twitter.

«Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили», – заявил Уэлби.

Данная публикация была сделала на фоне массовых протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США.

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