В Турции произошло землетрясение
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У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4, пишет Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что толки произошли в 17.43 по времени UTC (20.43 мск). Очаг находился в 18 километрах от турецкого курортного города Мармарис и в 28 километрах от греческого острова Родос на глубине 40 километров.
О жертвах и разрушениях не сообщалось.
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