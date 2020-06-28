Единственный в России полицейский корги ушел на пенсию

В Нижнем Новгороде единственная в Россия полицейская собака корги по кличке Рыжий ушла на пенсию, сообщается на странице пса в Instagram.

«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер», — говорится в посте.

Сообщается, что пес будет так же активно заниматься спортом и даже попробует освоить новые дисциплины, например, танцы.

Хозяйка корги теперь будет работать с собакой по кличке Зигер, а позже к ним присоединится Фантик.

Рыжий был принят на службу в 2013 году, когда ему было два года. Собака работала в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и лучше всех распознавала наркотики.

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