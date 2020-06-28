Уголовное дело возбуждено после обстрела автомобиля в Ингушетии

После обстрела автомобиля в Ингушетии возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону.

В настоящее время устанавливается местонахождение лиц, совершивших преступление, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по автомобилю в Назрановском районе Ингушетии, в результате чего два человека были ранены.

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