Полиция Глазго не связывает новое нападение с предыдущим

Новое нападение на людей на улице шотландского Глазго не рассматривается как связанное с аналогичным инцидентом, произошедшим двумя днями ранее, сообщает полиция Большого Глазго на своей странице в Twitter.

При этом полиция считает, что нападение было целенаправленным.

Ранее стало известно, что в Глазго произошло новое нападение на людей на улице.

26 июня в Глазго неизвестный напал на людей с ножом, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе один полицейский. Нападавший был застрелен на месте происшествия.

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