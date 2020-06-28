На границе Ингушетии и Северной Осетии в перестрелке были ранены четыре человека
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На границе Ингушетии и Северной Осетии произошла перестрелка, из-за чего ранения получили четыре человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Ингушетии.
Отмечается, что в перестрелке, произошедшей на бытовой почве, участвовали пять мужчин. Один из них скончался, четверо находятся в больнице.
Полицейские Ингушетии и Северной Осетии сотрудничают, чтобы выяснить все обстоятельства. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: