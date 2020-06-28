В Мадриде впервые за три месяца не зарегистрировали смертей от коронавируса

В Мадриде впервые с 3 марта не зафиксировали смертей от коронавируса, написала председатель правительства города Исабель Диас Аюсо в Twitter.

«Хорошие новости. Вчера был первый день, когда в Мадриде не было зарегистрировано скончавшихся от COVID-19», — написала Аюсо.

3 марта скончался первый человек от коронавируса: умерла 99-летняя женщина.

С начала эпидемии в городе умерли 8 420, заразились больше 72 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии за сутки коронавирус подтвердился у 380 человек

— В США выявлено еще 42,5 тысячи новых случаев коронавируса

— Число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 10 миллионов