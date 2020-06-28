В Глазго произошло новое нападение

Полиция шотландского города Глазго сообщила о новом нападении с ножом, пишет газета Daily Mail.

«Мы считаем, что это было целенаправленное нападение, мы не думаем, что существует угроза обществу», — проинформировала полиция.

Отмечается, что правоохранители получили вызов в 12.10 (14.10 мск). Сейчас улицы оцеплены.

26 июня в Глазго неизвестный напал на людей с ножом, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе один полицейский. Нападавший был застрелен на месте происшествия.

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