Сенатор оценил заявления о вине России в сносе памятника Коневу в Праге

Слова главы района Прага-6 Ондржея Коларжа об ответственности России за снос памятника маршалу Коневу являются оправданиями из-за негативной реакции на данный инцидент, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом он рассказал RT.

Коларж столкнулся с негативной реакцией на снос памятника не только со стороны России, но и, по убеждению сенатора, со стороны «значительной части чешского сообщества», отметил Цеков. При этом он назвал войну с памятниками «очень недостойной» вещью.

По словам сенатора, человек, не уважающий свою историю, сам не заслуживает уважения.

Ранее Коларж заявил, что ответственность за снос памятника лежит на России, ведь если бы страна «не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день».

3 апреля в районе Прага-6 снесли памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

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