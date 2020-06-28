В Белоруссии за сутки коронавирус подтвердился у 380 человек, что увеличивает общее число заражений до 61 475, пишет минздрав страны.

Отмечается, что максимальный суточный прирост составлял 973, но последние несколько дней число не поднимается выше 400. Страна провела почти миллион тестов.

В Белоруссии от коронавируса скончались 383, выздоровели 45 027 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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