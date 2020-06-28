В США выявлено еще 42,5 тысячи новых случаев коронавируса
За сутки в Соединенных Штатах зарегистрировали 42,5 тыс. заразившихся коронавирусом, гласят данные университета Джонса Хопкинса.
За последние 24 часа в стране умерли 500 человек, всего с начала пандемии число летальных случаев составляет 125 539.
Общее число заболевших превысило отметку в 2,5 млн. Выздоровели в США свыше 679 тыс. пациентов.
Стоит отметить, что в субботу, 27 июня, в США сообщалось о рекордном приросте в более чем 45 тыс. новых случаев.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.
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