В США выявлено еще 42,5 тысячи новых случаев коронавируса

За сутки в Соединенных Штатах зарегистрировали 42,5 тыс. заразившихся коронавирусом, гласят данные университета Джонса Хопкинса.

За последние 24 часа в стране умерли 500 человек, всего с начала пандемии число летальных случаев составляет 125 539.

Общее число заболевших превысило отметку в 2,5 млн. Выздоровели в США свыше 679 тыс. пациентов.

Стоит отметить, что в субботу, 27 июня, в США сообщалось о рекордном приросте в более чем 45 тыс. новых случаев.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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