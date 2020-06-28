Психотерапевты ожидают всплеск депрессивных расстройств после выхода из ограничений

Исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации РФ Любовь Виноградова заявила, что психотерапевты ожидают всплеск депрессивных и тревожных расстройств на фоне выхода из режима самоизоляции. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Мы сейчас даже ожидаем усиления депрессивных и тревожных расстройств. Выход из карантина всегда может приводить к таким последствиям», — сказала она.

Виноградова добавила, что также будет обострение психических пограничных расстройств как реакция на ситуацию, расстройство адаптации, тревожность.

При этом она отметила, что антидепрессанты подбирать себе самостоятельно категорически нельзя. Это должен делать опытный врач-психиатр.

Спад обращений к психотерапевтам наступит, когда люди начнут адаптироваться к ситуации.

По ее словам, даже при возможной второй или третьей волне коронавируса, люди привыкнут соблюдать частичные ограничения и не будут так остро реагировать.

Кроме того, психотерапевт рассказала, как снизить тревожность. Для этого нужно соблюдать режим, гулять и меньше смотреть телевизор. Также нужно восстанавливать связи с близкими.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи антидепрессантов.

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