Пограничники поймали незаконно проникнувшего в Россию болгара

Калининградские пограничники задержали на российско-польском участке границы 37-летнего гражданина Болгарии, который проник в РФ. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Калининградской области.

По данным ведомства, нарушитель следовал из Польши и осуществил незаконное пересечение государственной границы РФ в районе населенного пункта Мамоново. Однако его настигли пограничники и задержали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства проникновения болгара в Россию. Иностранцу грозит наказание.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пограничники в Крыму задержали пьяного украинского военного за нарушение границы

— В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию

— Под Калининградом задержали мужчину, незаконно пересекшего границу России