Пограничники поймали незаконно проникнувшего в Россию болгара
Калининградские пограничники задержали на российско-польском участке границы 37-летнего гражданина Болгарии, который проник в РФ. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Калининградской области.
По данным ведомства, нарушитель следовал из Польши и осуществил незаконное пересечение государственной границы РФ в районе населенного пункта Мамоново. Однако его настигли пограничники и задержали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства проникновения болгара в Россию. Иностранцу грозит наказание.
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