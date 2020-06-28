Пожилых супругов убили в Тамбовской области

Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Тела 70-летнего пенсионера и его 68-летней супруги с признаками насильственной смерти были обнаружены во дворе собственного дома 27 июня.

По версии следствия, вечером 27 июня 59-летний сосед погибших, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял металлический штырь и пошел к домовладению супругов, с которыми долгое время были конфликтные отношения.

«Во дворе соседей, испытывая личную неприязнь к ним, мужчина сначала нанес заостренной частью штыря несколько ударов пенсионеру, а затем и вышедшей из дома его супруге. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления», — говорится в сообщении следственного комитета.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

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