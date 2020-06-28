Протестующие в Нью-Йорке потребовали сократить бюджет полиции минимум на $1 млрд

Сотни протестующих в Нью-Йорке выступили за сокращение бюджета полиции на следующий финансовый год минимум на $1 млрд и перенаправлении этих средств на поддержку афроамериканцев, передает РИА «Новости».

Активисты уже несколько дней не покидают Сити-Холл-парк напротив мэрии Нью-Йорка. Они требуют от властей вложения средств в безопасность афроамериканских общин, в программы с образованием и жильем.

Как отмечает агентство, ежегодный бюджет полиции Нью-Йорка составляет около $6 млрд. По словам одного из организаторов акции Чарльза Хана, активисты хотят уменьшить финансирование полиции, так как она не помогала безопасности в чернокожем сообществе.

«Если мэр и мэрия проигнорируют требования, я бы ждал намного больше протестов, намного больше действий», — добавил он.

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