Украинский журналист рассказал, почему возненавидел Украину

Украинский журналист Остап Дроздов публично признался в ненависти к Украине.

Дроздов рассказал, что уже 30 лет живет на Украине, у него есть гражданство, но при этом он «глобально несчастливый человек». Ненависть к стране возникла у него из-за «придурков», которые населяют государство и не хотят «делать его своей страной». Кроме того, он ненавидит Украину за то, что не может практиковать язык на всей территории и видеть единомышленников.

«Не имея всего этого даже на половине своей территории, я буду ее не то что ненавидеть, я бы ее задушил голыми руками», — поделился он в эфире передачи «Антиподы» на YouTube-канале ISLND TV.

Кроме того, журналист пожаловался, что Украина в настоящее время не хочет быть «антироссийской», хотя цель ее существования, на его взгляд, это быть «анти-Россией».

Дроздов известен не только своими неоднозначными заявлениями в эфире украинских СМИ, но и тем, что называл украинцев «паскудными», а русскоговорящих граждан страны — «одноклеточными».

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