Единственный в России корги-полицейский ушел на пенсию

Единственный в России пес-полицейский породы корги по имени Рыжий был отправлен на заслуженный отдых после продолжительной службы в правоохранительных органах Нижнего Новгорода, которая длилась примерно семь лет. Об этом сообщается в аккаунте собаки в Instagram.

Авторы поста отмечают, что корги-полицейский теперь стал «настоящим пенсионером».

Как указывается в посте, Рыжий, которому сейчас уже девять лет, продолжит свои постоянные спортивные занятия.

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