Свыше 10 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
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В аэропортах Москвы отменено и задержано 13 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Так, по состоянию на 00.35 мск, во Внуково отменено 12 рейсов.
Кроме того, в Домодедово задержан один рейс.
Сведений о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Шереметьево нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.