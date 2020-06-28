Свыше 10 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах Москвы отменено и задержано 13 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 00.35 мск, во Внуково отменено 12 рейсов.

Кроме того, в Домодедово задержан один рейс.

Сведений о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Шереметьево нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.