Первое таинство крещения прошло в главном храме Минобороны

Первое таинство крещения детей прошло в главном храме Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Обряд провел ключарь храма епископ Стефан.

«С сегодняшнего дня открыт путь через крещение в церковь и остальным гражданам и воинам Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал епископ.

Храм был построен в Кубинке Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие изначально должно было быть приурочено ко Дню Победы, однако церемонию пришлось перенести из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Патриарх Кирилл заявил, что сам будет настоятелем главного храма ВС России

— Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве

— Путин приехал в главный храм Минобороны