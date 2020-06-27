Первое таинство крещения прошло в главном храме Минобороны
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Первое таинство крещения детей прошло в главном храме Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Обряд провел ключарь храма епископ Стефан.
«С сегодняшнего дня открыт путь через крещение в церковь и остальным гражданам и воинам Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал епископ.
Храм был построен в Кубинке Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие изначально должно было быть приурочено ко Дню Победы, однако церемонию пришлось перенести из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
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