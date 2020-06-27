Университет Принстона исключил имя президента Вильсона из названия колледжа за расизм

Имя 28-го президента Соединенных Штатов Вудро Вильсона исключено из названий факультета и колледжа Принстонского университета за сегрегацию. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Принстонский университет входит в «Лигу плюща» — ассоциацию восьми престижных частных американских вузов.

«Расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений и жилого здания колледжа, преподаватели, студенты и выпускники которых должны решительно выступать против расизма во всех его проявлениях», — заявил ректор университета Кристофер Айсгрубер.

При этом Айсгрубер отметил, что именно Вильсон «превратил Принстон из сонного колледжа в ведущий исследовательский университет».

Вудро Вильсон находился на посту главы государства с 1913 по 1921 год.

В настоящее время в западных странах проходят массовые протесты за права чернокожих, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.