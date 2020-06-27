Кузнецова следит за ситуацией по делу об изнасиловании полуторагодовалого ребенка
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Ситуация по делу об изнасиловании отцом полуторагодовалой девочки в Татарстане находится на контроле Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Вопрос останется на контроле до его полного разрешения, заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что суд оправдал обвиняемого в изнасиловании ребенка мужчину из-за отсутствия состава преступления. Региональная прокуратура направила апелляцию на судебное решение.
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