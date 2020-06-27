Под Астраханью из соленого озера спасли 10 лебедей

В Астраханской области сотрудники Приволжской железной дороги спасли 10 лебедей, застрявших на соленом озере Баскунчак в Ахтубинском районе региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на работницу ПривЖД.

О 13 лебедях, приземлившихся на соленое озеро, стало известно от местных жителей в социальных сетях.

Отмечается, что сотрудники железной дороги поймали 10 лебедей, двое были уже мертвы.

«Птицы были обессиленные, они, видимо, напились соленой воды, пытались передвигаться, но из-за того, что вся поверхность там покрыта солью, они исцарапали себе лапы», — рассказала работница.

Она добавила, что лебедей отвезли на пресную реку Ахтуба, птицы начали приходить в себя.

Еще одного лебедя не удалой поймать из-за «строптивости».

По данным астраханского заповедника, птицы провели в соленом озере около двух дней.

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