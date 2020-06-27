В России площадь лесных пожаров превысила один миллион гектаров

В России резко выросла площадь действующих пожаров на лесных территориях. Об этом сообщается на сайте Авиалесоохраны.

Так, 20 июня лесные пожары были зафиксированы на 251 тыс. га на труднодоступных территориях. К 27 июня лесные пожары уже действовали на 1,153 млн га в труднодоступных районах. Тушение пожаров там не ведется по решениям региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На данный момент действуют 226 пожаров в различных районах России. Так, 929,49 тыс. га горят в Якутии, 97,6 тыс. га – на Чукотке, 64,4 тыс. га — на Камчатке, 60,7 тыс. га — в Магаданской области, 1,5 тыс. га — в Хабаровском крае и 39 га — в Бурятии.

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