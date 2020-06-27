В Подмосковье от коронавируса вылечились почти 32 тысячи пациентов

В Московской области от коронавируса вылечились почти 32 тыс. человек. Об этом сообщает подмосковный оперативный штаб по коронавирусу.

За последние сутки в Подмосковье от коронавируса выздоровел 1 421 человек. Все пациенты были выписаны из медучреждений после получения отрицательных анализов на COVID-19.

Всего врачи вылечили в области 31 912 заболевших.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 6 852 случая коронавируса обнаружили в России —В Москве выявили 750 случаев COVID-19 за сутки