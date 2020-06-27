Неспособную забеременеть жительницу Индии признали мужчиной

Медики признали 30-летнюю жительницу Индии, которая не могла забеременеть, мужчиной, пишет издание PTI.

Жительница Калькутты имела биологические признаки женщины и была замужем 9 лет, однако ей не удавалось забеременеть, а также она испытала боли в животе. Тогда женщина обратилась за помощью к врачам, и они узнали, что у нее были неразвитые яичники. Кроме того, в ходе осмотра выяснилось, что у нее мужские половые хромосомы — XY. Также ей поставили диагноз «рак яичника».

«Ее голос, развитая грудь, наружные половые органы — все это указывает на то, что это женщина», — рассказал онколог Анупам Дутта.

Он отметил, что это очень редкое явление. Выяснилось, что две родственницы жительницы Индии с материнской стороны также страдали от аналогичного состояния. В настоящее время женщина проходит химиотерапию, ее состояние стабильное.

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