Благотворительный фонд «Русь сидящая» закрывается

Глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова объявила о закрытии организации. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Русь Сидящая» с сегодняшнего дня закрывается, и с этим ничего нельзя сделать», — написала она в пятницу, 26 июня.

По словам Романовой, деятельность будет продолжен без юридического лица и счетов.

Такое решение было принято после того, как фонд проиграл в Невском районном суде Петербурга 1 млн 300 тыс. рублей бывшему сотруднику.

При этом глава организации отметила, что для обращающихся в «Русь Сидящую» ничего не изменится.

Фонд «Русь сидящая» оказывает помощь заключенным и их семьям.