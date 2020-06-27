Число жертв коронавируса в мире приближается к 500 тысячам
Число жертв коронавируса во всем мире достигло 494 181. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
Отмечается, что за сутки показатель вырос на 5 357.
Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 9 801 572 человек. Суточный прирост составил 214 803 новых случая.
В тройку лидеров по числу зафиксированных случаев заражения вошли США (2 467 554), Бразилия (1 274 974) и Россия (619 936).
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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