Число жертв коронавируса в мире приближается к 500 тысячам

Число жертв коронавируса во всем мире достигло 494 181. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что за сутки показатель вырос на 5 357.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 9 801 572 человек. Суточный прирост составил 214 803 новых случая.

В тройку лидеров по числу зафиксированных случаев заражения вошли США (2 467 554), Бразилия (1 274 974) и Россия (619 936).

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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