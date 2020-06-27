Полиция задержала обстрелявших машину в Северной Осетии

Полиция задержала участников конфликта со стрельбой на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате которого погиб один человек и еще трое оказались ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

«В селе Майское Пригородного района произошел конфликт между группой граждан на бытовой почве <...> Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны», — заявили в МВД.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, трое пострадавших госпитализированы.

Ранее неизвестные обстреляли легковой автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии. В результате конфликта погиб один человек.