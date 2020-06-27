В Москве отменены 9 авиарейсов

В российской столице отменено прибытие и вылет 9 авиарейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Все отмененные рейсы приходятся на аэропорт Внуково. Наибольшее число из них приходятся на полеты из Санкт-Петербурга в Москву.

Сведения о задержках и отменах рейсов по данным на 6.38 мск в Жуковском, Домодедово и Шереметьево отсутствуют.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.