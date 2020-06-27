В США зафиксирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии

За последние сутки на территории США было зафиксировано 40 870 случаев заражения коронавирусом, данный показатель стал максимальным с начала пандемии, пишет агентство Reuters.

По подсчетам агентства, число инфицированных в стране превысило 4,47 млн. Рекордные темпы распространения вируса фиксируются на территории штатов Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния и других.

Ранее вице-президент страны Майкл Пенс заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась только в 34 из 50 штатов, в 16 из них темпы заражения существенно увеличиваются, в том числе из-за отмены ограничений.

По его словам, наиболее тяжелая ситуация складывается в Аризоне, Техасе и Флориде.

В настоящее время в США в результате пандемии погибли более 126 тыс.человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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