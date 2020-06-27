В Ингушетии погиб один человек и еще двое пострадали в результате перестрелки

Перестрелка произошла в ингушской Назрани, в результате погиб один человек и оказались ранены еще двое, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на бытовой почве. Конфликт перерос в перестрелку. Один человек погиб, двое пострадавших доставлены в больницу», — сказал собеседник агентства.

По его информации, перестрелка случилась на почве конфликта из-за денег.

На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.